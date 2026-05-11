За месяц демонтировали 140 незаконных гаражей и рекламных конструкций

Владивосток продолжает избавляться от самовольно установленных объектов. Только за апрель городские службы демонтировали 140 незаконных гаражей, нежилых строений, торговых павильонов и рекламных конструкций. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию.
Незаконные металлические боксы вывезли с Пушкинской, 50, Могилёвской, 3, Нейбута, 37, Аллилуева, 6, Днепровской, 55, проспекта 100-летия Владивостока, 107, а также с других улиц.
Некапитальные строения и торговые павильоны разобрали и удалили по адресам: Русская, 40а, Пограничная, 12, Нейбута, 24, а также в районе бухты Аякс.
Бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» также ликвидировали 41 незаконную рекламную конструкцию. Они были установлены на Светланской, Пушкинской, Прапорщика Комарова, Океанском и Партизанском проспектах, на улицах Бородинской, Луговой, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Невельского и на проспекте 100-летия Владивостока.