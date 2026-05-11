Житель Челябинска отсудил свыше 13 млн рублей с компании, сорвавшей строительство дома

Горожанин заключил договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Исполнитель — ООО «Строительные инновации» — обязался завершить строительно-отделочные работы в течение шести месяцев со дня подписания документа, однако так и не приступил к выполнению работ. В добровольном порядке требования клиента о расторжении договора и возврате средств не были удовлетворены, что послужило основанием для обращения в суд.
«Тракторозаводским районным судом установлено, что договор строительного подряда, заключенный с привлечением заемных денежных средств, обязывал исполнителя осуществлять по поручению заказчика строительно-отделочные работы в течение полугода со дня его заключения. В последующем заказчиком направлены претензия и уведомление об отказе от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ. Путем переговоров стороны подписали дополнительное соглашение о новом сроке, который в последующем также был нарушен», — отмечается в сообщении.
Управление Роспотребнадзора фиксирует, что в силу действующего законодательства потребитель вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления от прописанных в нем условий. «Оценив представленные доказательства и руководствуясь положениями действующего законодательства, суд пришел к выводу о нарушении ООО “Строительные инновации” принятых на себя по договору с потребителем обязательств», — уточняет ведомство.
В итоге с ответчика взысканы убытки, возникшие по договору подряда на строительство с привлечением заемных средств, неустойка, моральный вред, расходы, понесенные на оплату юридических услуг, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. «Дополнительно судом принято решение о принудительном взыскании долга посредством продажи принадлежащего должнику на праве собственности земельного участка, который выступает в качестве заложенного имущества — путем организации публичных торгов. Общая сумма к взысканию в пользу потребителя превысила 13 млн рублей», — говорится в сообщении.