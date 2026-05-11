Пожарные 9 часов тушили сухую траву на острове Кабельный в Хабаровске

Всего в ликвидации пожара задействовали 25 человек и 5 единиц техники. Помощь оказывали и сами дачники, которые подручными средствами отстаивали свои и соседские деревянные постройки. Пожар ликвидирован на площади около 20 гектаров. Территория острова труднодоступна — добраться можно только по воде на теплоходе или лодке, поэтому все силы и средства доставлялись катерами. Осложняло тушение ещё и отсутствие воды на многих дачах: не везде установлены колонки, а уровень Амура после зимы остаётся низким, поэтому множество проток и озёр внутри острова пересохли.