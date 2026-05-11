Пожарные 9 часов тушили сухую траву на острове Кабельный в Хабаровске

Крупный ландшафтный пожар произошёл на острове Кабельный в Хабаровске. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, причиной возгорания сухой растительности стала человеческая небрежность. На острове много заброшенных участков с ветхими деревянными постройками и необрабатываемых земель. Сухая и ветреная погода способствовала быстрому распространению огня на значительные площади. Пожарные и спасатели МЧС России совместно с городским отрядом аварийно-спасательной службы боролись с пламенем почти до полуночи — порядка девяти часов. Они использовали ранцевые огнетушители, воздуходувки и хлопушки. Для работы по кромке огня и защиты построек применялся вертолёт Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Экипаж выполнил 17 заборов воды из Амура и слил около 51 тонны.
Всего в ликвидации пожара задействовали 25 человек и 5 единиц техники. Помощь оказывали и сами дачники, которые подручными средствами отстаивали свои и соседские деревянные постройки. Пожар ликвидирован на площади около 20 гектаров. Территория острова труднодоступна — добраться можно только по воде на теплоходе или лодке, поэтому все силы и средства доставлялись катерами. Осложняло тушение ещё и отсутствие воды на многих дачах: не везде установлены колонки, а уровень Амура после зимы остаётся низким, поэтому множество проток и озёр внутри острова пересохли.
Сотрудники МЧС России вместе с представителями городской администрации и полиции ежедневно ведут профилактическую работу в садовых товариществах, местах рыбалки и отдыха. Как раз в день пожара в ходе рейда был выявлен факт разведения костра рыбаками на берегу. В 12 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим. Запрещены любые огневые работы, разведение костров и розжиг мангалов, сжигание травы и мусора. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а при причинении ущерба чужому имуществу — до 250 тысяч. Если пострадало здоровье человека, штраф возрастает до 40−50 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность.
