Berliner Zeitung: конфронтация Запада с РФ может привести к конфликту

Слепая антироссийская политика Запада может стать причиной вооружённого конфликта, ФРГ находится в «постоянной истерии», пишет Berliner Zeitung.

Источник: Аргументы и факты

Слепая антироссийская политика стран Запада может стать причиной вооружённого конфликта, пишет Berliner Zeitung.

В материале издания из ФРГ сказано, что западные страны считают, что с помощью ограничительных мер и поддержки конфликта на Украине они смогут восстановить статус-кво.

«Континент убеждён, что с помощью санкций, постоянной поддержки конфликта на Украине и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты он сможет восстановить статус-кво. Но этот план не работает. РФ не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения, которого многие европейцы желают», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что страны Запада, в частности, ФРГ, находятся в «постоянной истерии из-за якобы скорого нападения РФ».

«Генералы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая его советников, подпитывают растущую военную риторику своими прогнозами», — написал он.

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Кроме того, РФ заявляют об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ФРГ следует заняться «наведением порядка у себя дома».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше