Слепая антироссийская политика стран Запада может стать причиной вооружённого конфликта, пишет Berliner Zeitung.
В материале издания из ФРГ сказано, что западные страны считают, что с помощью ограничительных мер и поддержки конфликта на Украине они смогут восстановить статус-кво.
«Континент убеждён, что с помощью санкций, постоянной поддержки конфликта на Украине и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты он сможет восстановить статус-кво. Но этот план не работает. РФ не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения, которого многие европейцы желают», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что страны Запада, в частности, ФРГ, находятся в «постоянной истерии из-за якобы скорого нападения РФ».
«Генералы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая его советников, подпитывают растущую военную риторику своими прогнозами», — написал он.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Кроме того, РФ заявляют об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ФРГ следует заняться «наведением порядка у себя дома».