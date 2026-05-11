Иран пригрозил Франции и Британии: союзников США предостерегли от эскалации в Ормузе

«Заверяем, что присутствие кораблей Франции, Великобритании или любой другой страны для поддержки действий США повлечет решительный и незамедлительный ответ», цитирует дипломата Al Alam.
Гарибабади призвал Париж и Лондон не обострять ситуацию. Он предупредил, что любое иностранное военное присутствие в регионе приведет лишь к дальнейшей милитаризации Ормузского пролива.
Напомним, иранские военные до сих пор контролируют Ормузский пролив с помощью «москитного флота» КСИР. Блокада со стороны США не стала серьезным препятствием для Тегерана.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана ракетами атаковали корабли США в акватории Ормуза. Повреждения получили несколько американских эсминцев.