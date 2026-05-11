В Индии ожидают наступление экономического кризиса. В связи с этим граждан призвали не тратить напрасно топливо. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что жителям стоит работать из дома. Это позволит сэкономить топливо. Слова премьер-министра процитировала газета The Times of India.
По ее сведениям, Нарендра Моди также призвал граждан взять ответственность в условиях меняющейся ситуации в мире. Он сообщил, что в стране может наблюдаться повышение инфляции из-за неопределенностей в глобальной экономике.
Премьер Индии, помимо прочего, призвал граждан отказаться от безрассудных покупок золота. Он сообщил, что этой рекомендации следует придерживаться в течение года. Премьер страны подчеркнул, что мера позволит избежать оттока иностранной валюты.
«Он также подчеркнул разумное использование бензина и дизельного топлива, заявив, что экономия нефти укрепит экономическое положение страны», — пишет газета.
Нарендра Моди дал несколько советов по снижению пользования топливом. Так, он призвал жителей ездить на общественном транспорте и обратить внимание на электромобили. По словам премьер-министра, следует также работать из дома и проводить онлайн-конференции.
Энергокризис может начаться по всему миру. Как уведомил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, на ситуацию влияют события на Ближнем Востоке. Он предположил, что все народы вскоре будут подвержены масштабному кризису. По словам главы РФПИ, такого еще не случалось в истории. Спецпредставитель президента РФ добавил, что люди не осознают приближающуюся угрозу.
В Сети ранее появилась информация о якобы закупках Японией нефти из РФ. Однако посол России в Токио Николай Ноздрев развеял эти слухи. Он заверил, что Япония не обращалась к Москве по вопросу возобновления поставок нефти.