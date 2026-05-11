Власти Индии предупредили о скором экономическом кризисе: жителей призвали экономить топливо

Премьер Моди призвал жителей Индии работать из дома ради экономии топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Индии ожидают наступление экономического кризиса. В связи с этим граждан призвали не тратить напрасно топливо. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что жителям стоит работать из дома. Это позволит сэкономить топливо. Слова премьер-министра процитировала газета The Times of India.

По ее сведениям, Нарендра Моди также призвал граждан взять ответственность в условиях меняющейся ситуации в мире. Он сообщил, что в стране может наблюдаться повышение инфляции из-за неопределенностей в глобальной экономике.

Премьер Индии, помимо прочего, призвал граждан отказаться от безрассудных покупок золота. Он сообщил, что этой рекомендации следует придерживаться в течение года. Премьер страны подчеркнул, что мера позволит избежать оттока иностранной валюты.

«Он также подчеркнул разумное использование бензина и дизельного топлива, заявив, что экономия нефти укрепит экономическое положение страны», — пишет газета.

Нарендра Моди дал несколько советов по снижению пользования топливом. Так, он призвал жителей ездить на общественном транспорте и обратить внимание на электромобили. По словам премьер-министра, следует также работать из дома и проводить онлайн-конференции.

Энергокризис может начаться по всему миру. Как уведомил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, на ситуацию влияют события на Ближнем Востоке. Он предположил, что все народы вскоре будут подвержены масштабному кризису. По словам главы РФПИ, такого еще не случалось в истории. Спецпредставитель президента РФ добавил, что люди не осознают приближающуюся угрозу.

Особенно тяжело ситуация складывается в Европе. На этом фоне финский политик Армандо Мема призвал лидеров стран ЕС снова начать закупать энергоресурсы у России. Он счел такой шаг разумным. Евросоюз сейчас остро нуждается в российских энергоносителях, констатировал политик.

В Сети ранее появилась информация о якобы закупках Японией нефти из РФ. Однако посол России в Токио Николай Ноздрев развеял эти слухи. Он заверил, что Япония не обращалась к Москве по вопросу возобновления поставок нефти.

Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
