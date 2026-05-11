В Минобрнауки сообщили о введении "дня тишины" при зачислении в вузы

Ранее он отмечал, что такое нововведение должно сделать конкурсную ситуацию более предсказуемой. «В этом году мы в правилах приема установили так называемый день тишины. Университет издает приказ о зачислении, и уже невозможно управлять своими согласиями. Нам кажется, что это добавит прозрачности. В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать с согласием нельзя. Это позволит университету более корректно подойти к приказам, а для абитуриентов сделает ситуацию более предсказуемой», — говорил Омельчук журналистам.