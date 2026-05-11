МИД РФ: всемирная конференция соотечественников пройдет в октябре

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Всемирная конференция соотечественников, проживающих за рубежом, пройдет в октябре с участием 90 стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«В октябре состоится Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом. В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина об объявлении 2026 года Годом единства народов России форум, как и другие мероприятия на соотечественном направлении в страновом и региональном форматах, будет посвящен именно данной тематике. Делегатами конференции станут около 200 активистов из более чем 90 стран мира», — сказал он.

По словам Овечко, Москва намерена использовать эту площадку для выработки конкретных механизмов противодействия попыткам расколоть соотечественные «редуты», для сохранения русского языка и исторической памяти, а также для обеспечения преемственности.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.