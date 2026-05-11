ЮMoney: Водолеи и Близнецы больше других склонны тратить деньги на удовольствия

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Водолеи предпочитают тратить свободные средства на путешествия и подарки, а представители знака зодиака Близнецы чаще склонны к регулярным онлайн-покупкам. Об этом свидетельствуют данные исследования финтех-компании ЮMoney, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Воздушные знаки живут здесь и сейчас. Их финансовая стратегия строится на впечатлениях, гибкости и поиске новых возможностей. Водолеи и Близнецы чаще всего спускают свободные деньги на удовольствия. Водолеи мечтают тратить больше на путешествия (9%) и подарки (8%), а Близнецы демонстрируют невероятную частоту онлайн-покупок — каждый день в сети что-то заказывают более 13% опрошенных представителей этого знака», — сказано в тексте.
По данным опроса, представители земной стихии: Тельцы, Девы, Козероги, а также огненный знак зодиака Стрелец, демонстрируют самую высокую склонность к финансовому планированию. Так, Козероги (59% которых предпочитают покупать онлайн) и Тельцы (32% которых покупают онлайн) чаще других используют финансовые инструменты для сбережений. Они редко совершают импульсивные покупки и предпочитают откладывать на конкретные цели — будь то новый гаджет, обучение или инвестиции. Так делают 12% Козерогов и 17% Стрельцов. При этом Тельцы (17%) и Девы (20%) больше склонны к накоплению и планированию своих покупок.
Овен, Рак, Лев, Весы, Скорпион и Рыбы, по словам аналитиков, — самые активные пользователи современных платежных решений. Они часто совмещают походы по торговым центрам с онлайн-заказами, ценят удобство бесконтактной оплаты и возможность быстро переводить деньги близким. В то же время, Весы и Раки признаются, что свободные деньги чаще всего тратят на себя в моменте (около 27−29%), но при этом не забывают откладывать наличные или пополнять счета. Скорпионы и Рыбы отличаются масштабностью мышления: балуя себя по мелочам, они больше всего (свыше 13%) хотят увеличить траты на по-настоящему крупные приобретения — квартиры, машины, дачи.
Как показали результаты исследования, абсолютно для всех знаков зодиака главной статьей расходов остаются продукты питания: в среднем от 15% до 26% бюджета. Большая часть респондентов делит свои траты между онлайном и офлайном, причем покупки в сети несколько раз в неделю стали абсолютной нормой. Главным источником средств остается зарплата, однако данные опроса показывают рост доходов от фриланса и самозанятости. Особенно ярко это проявляется у Весов (22%) и Стрельцов (18%).
В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов.