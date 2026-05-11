Чудо-пушка: новое супероружие РФ вышло на поле боя

Российские военные продолжают удивлять как противника, так и западных экспертов новыми образцами вооружения. В ДНР саперы используют для разминирования освобожденных населенных пунктов «электромагнитную пушку», которая выжигает электронику взрывателей на минах. Новую разработку в беседе с aif.ru подробно разобрал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Электромагнитная пушка»: как выжигают электронику мин.
Принцип работы новинки вооружения раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, что речь идет об сочетании наземного роботехнического комплекса (НРТК) «Курьер’и электромагнитного излучателя.
«Это небольшая гусеничная платформа, которая может управляться дистанционно, по принципу дронов. На нее установлена электромагнитная пушка, которая даёт электромагнитный импульс. У него не очень большая мощность, но ее достаточно, чтобы выжечь электронику взрывателя и он уже не сработал. После использования электромагнитной пушки на участок заходят непосредственно саперы с обычными миноискателями и снимают мины. Также можно использовать подобную платформу с тралом, чтобы расчистить дорогу от мин, вышедших из строя. По похожему принципу работает машина “Листва”, создающая электромагнитные помехи, которые препятствуют работе радиовзрывателей», — сказал он.
По словам эксперта, электромагнитные пушки будут совершенствовать.
«Дальность действия такой системы пока ещё маленькая. Думаю, что она будет развиваться, совершенствоваться. Подобные системы американцы уже начали применять на беспилотниках. Дрон Coyote Block 3 оснастили подобной электромагнитной установкой. Эта пушка включается на расстоянии 2−3 метра от других беспилотников и выжигает электронику. Более того, американцы сделали контейнер подвесной, который можно подвесить и к другим дронам, использовать их для противовоздушной обороны. Эта разработка очень перспективная, с большим будущим», — добавил Кнутов.
Робот «Курьер»: от разминирования до эвакуации раненых.
Робототехнический комплекс «Курьер», по словам Кнутова, имеет широкую сферу применения. Гусеничная платформа имеет небольшой размер и при этом достаточную грузоподъемность — порядка 200 кг.
«Мы её применяем для разминирования: для этого есть специальный “ковш” для противопехотных мин. Также на эту платформу устанавливается миномет и она используется уже, чтобы ставить мины», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что НРТК «Курьер» используется и для перемещения различных грузов.
«На этой платформе можно подвозить продукты питания, боеприпасы и другие грузы. Также ее можно использовать для эвакуации раненых», — объяснил Кнутов.
«Гениальная находка»: ракета «Ковер» восхитила итальянцев.
Еще одна разработка российского ВПК, заставившая иностранных специалистов вздрогнуть и восхититься одновременно, это ракета «Ковер» класса «воздух-земля».
«“Ковёр” — это достаточно удачная модификация, я бы сказал, даже очень удачная самостоятельная разработка. Инженеры взяли осколочно-фугасную бомбу калибра 250 кг, обладающую серьёзной разрушительной силой и способную поражать цели как ударной волной, так и осколками, и фактически встроили её в корпус ракеты. Это в определённой степени гениальная находка наших конструкторов», — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.
Особый упор создатели сделали на малозаметность. Кнутов отметил, что корпус ракеты изготовлен из композитных материалов и имеет необычную трапециевидную форму, благодаря чему «радиолокационные лучи отражаются в разные стороны, значительно снижая заметность боеприпаса для вражеских радаров».
Главное преимущество, по мнению эксперта, заключается в том, что эти ракеты можно использовать как во внутренних отсеках, так и подвешивать снаружи.
«Они не будут сильно влиять на радиолокационную заметность самолета для средств поражения. В общем, это такая гениальная находка наших конструкторов, которая позволит наладить производство относительно дешёвых, малозаметных, но приэтом мощных ракет», — резюмировал Кнутов.