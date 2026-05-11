Кровь и температура до 40: врач раскрыл опасность хантавируса для россиян

Когда в мире происходит вспышка неизвестной или редкой инфекции, миллионы людей замирают в ожидании вердикта специалистов. Внимание жителей всего мира сейчас обращено к новому хантавирусу.
В беседе с aif.ru Геннадий Онищенко допустил, что вспышка смертельного хантавируса на круизном судне MV Hondius могла быть частью эксперимента, а также объяснил, чем вирус опасен для россиян.
Трагедия у берегов Тенерифе: что известно о вспышке.
Напомним, 10 мая стало известно, что круизное судно, на котором произошла вспышка хантавируса, пришло к испанскому острову Тенерифе. Местные СМИ сообщают, что пассажиры будут оставаться на судне до прибытия репатриационных рейсов.
Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с лайнера. Они также заверили, что прибытие MV Hondius к берегам Канарских островов не несет риск для местного населения. После эвакуации людей судно отправят в Нидерланды для дезинфекции.
Хантавирус на лайнере был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Всего на борту судна находилось около 150 человек.
Опыты над людьми: Онищенко проводит тревожную параллель.
«Вспышка хантавируса на лайнере — хорошая почва для размышлений. Судно зашло в порт. Я сторонник того, чтобы туда допустили только специалистов, люди должны пройти карантин. Не стоит еще больше раскалять общество, там и так все паникуют. Самое важное, и я предлагал это ранее, нужно исключить любую преднамеренность этой ситуации. Звучит цинично, но кто-то мог попытаться провести эксперимент на очень удобной группе людей. Такое вполне возможно. Но для чистоты эксперимента на борту должны были находиться и те, кто его проводит», — пояснил врач.
Слова «эксперимент» и «удобная группа» звучат особенно зловеще, если вспомнить историю. Онищенко сравнил вспышку вируса с трагедией во время сброса атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.
«Там сидели группы врачей, которые хладнокровно наблюдали, как люди умирают, описывали все это. С одной стороны, они не могли им ничем помочь, потому что они получили огромные дозы радиации, с другой стороны, это выглядело как опыты над лабораторными животными. Все это документировалось. Что касается вспышки вируса, сейчас она интересна только специалистам», — добавил врач.
Параллель пугающая. В Хиросиме и Нагасаки американские врачи действительно вели хладнокровные записи, наблюдая за агонией облучённых людей. Не спасали — изучали. Так не происходит ли сегодня нечто подобное на круизном лайнере? Пока ясности нет.
Похищенные пробирки: совпадение или звенья одной цепи?
Пробирки с хантавирусом в 2023 году могли похитить в коммерческих целях, сообщил Онищенко.
На фоне вспышки на лайнере стало известно, что в Австралии в 2023 году произошел инцидент с исчезновением опасных вирусных образцов из лаборатории в штате Квинсленд. Неизвестные похитили сотни пробирок, содержащих хантавирус, вирус Хендра и лиссавирус, связанный с бешенством. Всего, по данным Fox News, из лаборатории исчезли 323 пробирки с патогенами.
«Вряд ли их могли взять, чтобы использовать как биологическое оружие. Я в этом смысла большого не вижу. Единственный смысл может быть коммерческим, в том числе, например, для того, чтобы подорвать авторитет компании, которая занималась исследованиями или перевозками, в зависимости от ситуации. Конечно, Всемирная организация здравоохранения должна заниматься расследованием, в том числе, выяснить есть ли преднамеренность в инциденте со вспышкой вируса на лайнере. Этот вопрос должен быть предметно изучен. Найдут ли они какую-то связь между событиями или нет», — пояснил эксперт.
323 пробирки с особо опасными патогенами исчезли из австралийской лаборатории. Их не нашли до сих пор. А теперь — вспышка хантавируса на другом конце Земли. Случайное совпадение? Или эти две точки соединяются в одну прямую линию? Если да, то кто по ту сторону этой линии и какова его цель?
Опасность хантавируса: российские специалисты знают, с чем имеют дело.
Российские специалисты знакомы с хантавирусом, вспышка которого была обнаружена на круизном лайнере MV Hondius.
«Этот вирус есть и в нашем перечне. Имеется в виду известных нам вирусов. Он известен нам как один из самых вирулентных, то есть обладает высокой тяжестью течения. Также он обладает другим свойством — способностью быстро заражать людей. Но, повторюсь, мы достаточно знакомы с этом типом вирусов. Есть все основания говорить, что эти вирусы у нас имеются. У нас имеется природный очаг этого семейства вирусов. У нас водятся мелкие грызуны, мыши, хомячки и так далее», — отметил специалист.
Онищенко подчеркнул, что при этом российские специалисты продолжают контролировать ситуацию.
В России знают о хантавирусе не понаслышке. У нас есть природные очаги, наши учёные изучают его годами. Мы готовы к любым сюрпризам.
Что такое хантавирус: симптомы и течение болезни.
Хантавирусы вызывают два основных клинических синдрома: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный лёгочный синдром (ХЛС). Симптомы могут различаться в зависимости от типа вируса и стадии заболевания.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом проявляется следующим образом.
Начальный (лихорадочный) период длится 3−7 дней: внезапное повышение температуры до 38−40 градусов; сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах; озноб, слабость; покраснение лица, шеи и верхней части груди.
Олигурический период (поражение почек, 4−11 день болезни): резкое снижение количества мочи вплоть до полного её отсутствия (анурия); сильная боль в пояснице; кровь в моче; геморрагии — мелкие кровоизлияния на коже и слизистых; отёки лица и кистей.
Полиурический период (при благоприятном течении): увеличение количества мочи (до 5−10 литров в сутки); постепенное исчезновение симптомов.
Хантавирусный лёгочный синдром идет по следующему сценарию.
Ранняя фаза (1−5 дней): лихорадка, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, головокружение, озноб; иногда — кашель и одышка.
Сердечно-лёгочная фаза (развивается в течение 10 дней): учащённое или нерегулярное сердцебиение; кардиогенный шок; утечка лёгочных капилляров, что может привести к дыхательной недостаточности, низкому кровяному давлению и накоплению жидкости в лёгких и грудной полости.
Фаза восстановления (обычно занимает месяцы, но трудности с дыханием могут сохраняться до двух лет).
Важно: при появлении высокой температуры в сочетании с болью в пояснице или снижением количества мочи необходимо срочно обратиться к врачу. Только лабораторные исследования могут подтвердить или опровергнуть заражение.