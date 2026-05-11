Новосибирцы поддержали ограничение скорости велокурьеров до 25 км/ч

— В Новосибирске велокурьеры на электровелосипедах и мопедах часто едут с превышением скорости, но главная опасность в другом. Чаще они нарушают ПДД, пытаясь объехать автомобиль справа в крайнем правом ряду и создают аварийные ситуации. Поэтому дело не в скорости курьеров, гораздо важнее создать выделенные полосы для велосипедистов — как в Калининграде и других городах, — сообщил Вячеслав Ашурков, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.