Новосибирцы поддержали ограничение скорости велокурьеров до 25 км/ч

Единый стандарт правил доставки уже начал работать в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков поддержал единый стандарт для служб доставки. Новые правила для велокурьеров начали работать в Москве с 8 мая, сообщил kp.ru.

Единый стандарт работы курьерских служб включает в себя реестр курьеров, биометрию и подтверждение по фото. Также у курьеров появится ОСАГО, они обязаны будут сдавать экзамен на знание ПДД в ГАИ. Законопроект пока находится в разработке, но правительство Москвы уже ввело ограничение скорости в тихих зонах до 25 км/ч.

Новосибирский автоэксперт уверен — правила для велокурьеров на дорогах сделают движение безопаснее.

— В Новосибирске велокурьеры на электровелосипедах и мопедах часто едут с превышением скорости, но главная опасность в другом. Чаще они нарушают ПДД, пытаясь объехать автомобиль справа в крайнем правом ряду и создают аварийные ситуации. Поэтому дело не в скорости курьеров, гораздо важнее создать выделенные полосы для велосипедистов — как в Калининграде и других городах, — сообщил Вячеслав Ашурков, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
