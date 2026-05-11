Канцлер Германии Фридрих Мерц решил угрожать Российской Федерации, забыв о слабости ВС ФРГ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он уточнил, что бундесвер уже унижает Финляндия.
«Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны», — сказал Филиппо.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Филиппо отметил, что Европа и ФРГ, в частности, требуют тратить на оборону. Он подчеркнул, что очевидно, что Российская Федерация не угрожает безопасности ЕС.
Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире телеканала ZDF назвала Вооружённые силы Украины, а не бундесвер, «самой боеспособной армией».
Мерц заявил, что РФ якобы представляет опасность для стран Европы.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ФРГ следует заняться «наведением порядка у себя дома».