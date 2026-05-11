РПН спросит волгоградцев о детском отдыхе и качестве игрушек

В Волгоградской области с 11 по 22 мая будет работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, как поясняет ведомство, готовы ответить на вопросы о качестве детского отдыха и выборе организаций, оказывающих такие услуги.
Также специалисты посоветуют, как собрать ребенка в детский лагерь и проконсультируют по вопросам качества и безопасности игрушек и одежды.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей линии»:
8 −800 −555- 49−43 — Единый консультационный центр Роспотребнадзора (работает в круглосуточном режиме);
8−8442−24−36−30 — «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области;
8−8442−23−86−56, 8−8442−24−36−54, 8−844−24−36−53 — отдел надзора по гигиене детей и подростков;
8−8442−23−00−06, 8−8442−23−00−08, 8−8442−23−00−09 — отдел защиты прав потребителей;,
8−8442−37−29−19 — консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Фото из архива V102.RU.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!