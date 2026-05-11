В ГАИ назвали регионы, где за три месяца не было ДТП с пьяными водителями

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ингушетия, Чукотка, Сириус, а также республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области стали регионами России, где за три месяца 2026 года не зафиксировано ни одного ДТП с нетрезвыми водителями. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно этим данным, с января по март 2026 года в Ингушетии, на Чукотке, федеральной территории Сириус, а также в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях не произошло ни одного автопроисшествия с пьяными водителя, во всех случаях это на 100% меньше, чем в 2025 году. Единичные случаи таких ДТП, от одного до пяти, зафиксированы в Еврейской автономной области, Магаданской области, ЯНАО, Оренбургской области, Мордовии, Чечне, КЧР, КБР, Дагестане, Севастополе, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Новгородской, Тамбовской, Смоленской, Курской, Брянской областях.
Больше всего ДТП с пьяными водителями за три месяца зафиксировано в Краснодарском крае, Иркутской области и Приморском крае — 58 (-34,8%), 39 (-13,3%) и 35 (-40,7%) соответственно. Всего в РФ за три месяца произошло 1 025 ДТП по вине нетрезвых водителей, что почти на 40% меньше, чем в 2025 году.
За три месяца 2025 года таких ДТП не было только на Чукотке и в Сириусе, а также в Донбассе и Новороссии.