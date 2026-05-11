Москва выражает обеспокоенность в связи с обсуждением в ЕС «ядерного зонтика». При этом Россия не планирует ни на кого нападать. РФ не хочет воевать с НАТО, в частности с Германией. Об этом высказался российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он прокомментировал текущую ситуацию с ядерной угрозой в ходе мероприятия «Мир посредством диалога».
Сергей Нечаев предупредил, что реализация планов по европейскому «ядерному зонтику» может многое изменить. Посол отметил, что в регионе часто звучат разговоры о «щите». Он подчеркнул, что такие намерения Европы — «не шутки».
«Мы не хотим войны с НАТО, не говоря уже о войне с Германией», — заверил Сергей Нечаев.
Посол уведомил, что в Европе может возникнуть «совершенно иная стратегическая ситуация» в случае расширения ядерной угрозы. Сейчас ЯО обладают только Франция и Британия. Посол проинформировал, что Москве придется напомнить о своей ядерной доктрине в случае угрозы.
«Если нам придется столкнуться с подобными военными попытками, тогда мы не сможем ничего гарантировать», — заключил Сергей Нечаев.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц вновь заявил о якобы угрозах со стороны России. По его словам, не подкрепленным доказательствами, Москва чем-то устрашает европейские государства. Канцлер ФРГ призвал членов ЕС продолжать курс по милитаризации.
То же говорят и западные журналисты. По мнению Politico, в ближайшие два года у России якобы может появиться возможность проверить приверженность Запада НАТО. Издание считает, что «что-то очень скоро случится». Источники из Европы обосновывают якобы имеющиеся угрозы со стороны РФ отдалением США от НАТО. Они отмечают, что на этом фоне у Москвы будет больше возможностей для столкновения с альянсом.
Президент России Владимир Путин 9 мая напомнил, с чего началась спецоперация на Украине. Он подчеркнул, что именно Запад в свое время не выполнил данных обещаний. Владимир Путин пояснил, что политики всех обманывали с начала 90-х. Глава государства указал на несоблюдение европейцами ряда обещаний, в том числе, они заверяли, что не станут расширять НАТО на восток.