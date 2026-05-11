Ученый Воутерс назвал главные привычки для активного долголетия

Отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность и контроль ключевых показателей здоровья — основа активного долголетия. Об этом сообщил профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.
— Американская кардиологическая ассоциация выделила восемь ключевых факторов здорового старения: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови, — рассказал он на конференции по теме активного долголетия.
По его словам, для людей с диабетом важно поддерживать сахар в пределах нормы. Оптимальной считается ситуация, когда 70−80 процентов времени в течение суток уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне.
Воутерс отметил, что медицина должна перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что забота о сердечно-сосудистом здоровье не должна начинаться после 60 лет — данный процесс должен стартовать раньше и сопровождать человека всю жизнь.
