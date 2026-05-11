Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске, Дивногорске, Железногорске и Подгорном можно сдать старые покрышки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с 11 по 17 мая пройдет традиционная экологическая акция «Покрышкам снова крышка». Жители смогут сдать старые автомобильные шины для последующей переработки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с 11 по 17 мая пройдет традиционная экологическая акция «Покрышкам снова крышка». Жители смогут сдать старые автомобильные шины для последующей переработки.

Организатором акции выступает экодвижение «Дальше». В Красноярске покрышки будут принимать 17 мая с 10:00 до 13:00 на парковке у Красной площади.

В Дивногорске пункт сбора откроется на набережной имени В. И. Ленина, в районе главной сцены: 15 мая — с 9:30 до 16:00, 16 мая — с 9:00 до 15:00.

В Железногорске шины можно будет сдать с 15 по 17 мая по адресу: улица Красноярская, 9, строение 2.

В Подгорном пункт приема будет работать с 15 по 17 мая на углу улиц Боровой и Строительной.