В Красноярске, Дивногорске, Железногорске и Подгорном можно сдать старые покрышки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с 11 по 17 мая пройдет традиционная экологическая акция «Покрышкам снова крышка». Жители смогут сдать старые автомобильные шины для последующей переработки.
Организатором акции выступает экодвижение «Дальше». В Красноярске покрышки будут принимать 17 мая с 10:00 до 13:00 на парковке у Красной площади.
В Дивногорске пункт сбора откроется на набережной имени В. И. Ленина, в районе главной сцены: 15 мая — с 9:30 до 16:00, 16 мая — с 9:00 до 15:00.
В Железногорске шины можно будет сдать с 15 по 17 мая по адресу: улица Красноярская, 9, строение 2.
В Подгорном пункт приема будет работать с 15 по 17 мая на углу улиц Боровой и Строительной.