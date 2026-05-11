Канцлер Германии Фридрих Мерц позволяет себе угрозы в адрес России, игнорируя слабость собственных вооруженных сил. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны», — сказал политик на YouTube-канале.
Филиппо добавил, что требования ЕС и ФРГ постоянно наращивать военные бюджеты выглядят нелогично, учитывая отсутствие реальной угрозы со стороны России. Он назвал такие расходы абсурдными.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ВСУ сейчас являются одними из самых сильных войск Европы, а не Бундесвер.
Президент Владимир Путин назвал чушью домыслы о том, что Россия собирается нападать на Европу. По его словам, подобные заявления делаются исключительно из внутриполитических соображений.