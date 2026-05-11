Белому медвежонку в Новосибирском зоопарке выбрали имя

В Новосибирском зоопарке выбрали имя для белого медвежонка. Теперь его зовут Умка. Такое решение приняли по итогам масштабного голосования в социальных сетях, в котором приняли участие 30 839 человек: 25 575 голосов были отданы в Telegram и 5 264 — во «ВКонтакте».