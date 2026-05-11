Белому медвежонку в Новосибирском зоопарке выбрали имя

В Новосибирском зоопарке выбрали имя для белого медвежонка. Теперь его зовут Умка. Такое решение приняли по итогам масштабного голосования в социальных сетях, в котором приняли участие 30 839 человек: 25 575 голосов были отданы в Telegram и 5 264 — во «ВКонтакте».
Имя Умка набрало 14 328 голосов, за него проголосовали 12 134 пользователя в Telegram и 2 194 — во «ВКонтакте». Другие популярные варианты — Врангель, Таймыр, Юки и Байкал — заметно отстали от лидера.
Представители зоопарка отметили особый смысл выбранного имени, в переводе с чукотского языка «Умка» означает «самец белого медведя». Кроме того, оно вызывает тёплые ассоциации с известным советским мультфильмом.
Теперь медвежонок официально носит это имя. Сотрудники зоопарка уверены, что Умка станет любимцем посетителей и подарит гостям много радостных эмоций.