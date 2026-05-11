В МИД России сообщили о массовом возвращении соотечественников

Поток соотечественников, решивших вернуться в РФ, значительно вырос в последнее время. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

По его словам, в прошлом году по линии репатриации в страну въехало в четыре раза больше граждан, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего это были соотечественники из ФРГ, Литвы, Эстонии, Латвии, Украины, Соединенных Штатов и Канады.

— Еще одна тенденция — это рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами, — цитирует дипломата ТАСС.

Среди причин переезда Овечко назвал русофобию, дискриминацию русскоязычных и неприятие навязываемых западных ценностей.

— Мы рады принимать наших единомышленников. Стараемся создавать условия, чтобы возвращение к родным берегам проходило комфортно, — заявил он в беседе с агентством.

В 2025 году французская сторона выдала россиянам более 150 тысяч виз. Об этом сообщили в посольстве Франции в Москве. Отмечается, что по сравнению с 2024 и 2023 годами данные показали небольшое увеличение.

