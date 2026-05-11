Двое солдат Вооружённых сил Украины были убиты украинскими заградительными отрядами в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что солдаты пытались сбежать с позиций.
«В районе Шестеровки группа военнослужащих 159 омбр ВСУ пыталась самовольно покинуть позиции: двое украинских солдат были убиты собственными заградительными отрядами, троим удалось укрыться в лесном массиве, остальные вернулись на опорный пункт», — говорится в сообщении.
Бойцы российской группировки войск «Север» соблюдали режим прекращения огня. При этом противник неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.
Напомним, в Сумской области дезертировало подразделение украинских войск. Солдаты оставили стрелковое оружие и средства бронезащиты и планируют спрятаться в лесу.
Ранее сообщалось, что в Сумской области насильно мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины убили украинского военнослужащего, который хотел доложить командованию о плане сбежать.