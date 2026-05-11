"Может приехать на автобусе и уехать на машине": Navai предлагают бесплатные премиум-авто на фоне ДТП с его участием

В Москве на прошлой неделе произошла жесткая авария с участием известного рэпера Navai. Он следовал по дороге на своем спорткаре Ferrari. В результате ДТП автомобиль изрядно пострадал. На этом фоне автосалоны предлагают подарить Ferrari рэперу, сообщает РИА Новости.
Как отметили представители ряда компаний, они готовы отдать Navai автомобиль любой модели бесплатно. Рэперу могут предоставить спорткар безвозмездно в центрах в Сокольниках, Хамовниках и на Тверской.
«Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — рассказал представитель одного из автосалонов Москвы.
Рэпер попал в ДТП 5 мая. Его автомобиль врезался в светофор. На пассажирском сидении в этот момент находился друг рэпера. Спорткар был приобретен около месяца назад.