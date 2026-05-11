Историк рассказал о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости о подготовке первой монографии о «Брянском Бухенвальде» — концлагере Дулаг-142, отметив, что работа в этом направлении позволит ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.
«В научном плане я сосредоточен на подготовке первой монографии, посвященной истории Дулага-142 в Брянске», — сказал Аристов.
Он подчеркнул, что Дулаг-142 — это трагическое место, масштаб преступлений в котором требует детальной верификации и научного осмысления.
"Работа в этом направлении позволяет ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы, что само по себе является открытием, проливающим свет на судьбы тысяч военнопленных и мирных граждан, — добавил историк.
В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти — Бухенвальде — за девять лет его существования — с 1937 по 1945 годы — было уничтожено 56 тысяч человек. При этом в Дулаге-142 на территории Брянска гитлеровцы погубили свыше 40 тысяч человек всего за два года — с 1941 по 1943 год. Часть узников «Брянского Бухенвальда» погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.
По инициативе Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, был создан документальный фильм «Брянск: они не пропали без вести», привлекший внимание к месту трагедии и позволивший предотвратить застройку данной местности.