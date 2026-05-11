Историк рассказал о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде"

В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти — Бухенвальде — за девять лет его существования — с 1937 по 1945 годы — было уничтожено 56 тысяч человек. При этом в Дулаге-142 на территории Брянска гитлеровцы погубили свыше 40 тысяч человек всего за два года — с 1941 по 1943 год. Часть узников «Брянского Бухенвальда» погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.