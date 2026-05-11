Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за три дня выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае полицейские за три дня пресекли 206 административных правонарушений в сфере миграции. Проверки проводились в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на контроль за соблюдением миграционных правил.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае полицейские за три дня пресекли 206 административных правонарушений в сфере миграции. Проверки проводились в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на контроль за соблюдением миграционных правил.

По данным краевого МВД, к 33 иностранным гражданам применены меры административного выдворения и депортации. Еще 45 нарушителям сократили срок временного пребывания в России.

Также сотрудники органов внутренних дел вынесли 120 решений о неразрешении въезда в страну. Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции, фиктивной регистрацией и постановкой иностранных граждан на миграционный учет.

В полиции отметили, что такие проверки в регионе проводятся системно и будут продолжены.