В Красноярском крае за три дня выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае полицейские за три дня пресекли 206 административных правонарушений в сфере миграции. Проверки проводились в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на контроль за соблюдением миграционных правил.
По данным краевого МВД, к 33 иностранным гражданам применены меры административного выдворения и депортации. Еще 45 нарушителям сократили срок временного пребывания в России.
Также сотрудники органов внутренних дел вынесли 120 решений о неразрешении въезда в страну. Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции, фиктивной регистрацией и постановкой иностранных граждан на миграционный учет.
В полиции отметили, что такие проверки в регионе проводятся системно и будут продолжены.