Белорусский адвокат сказал, какие долги супругов в Беларуси считаются личными, а какие общими

Белорусский адвокат Дмитрий Вакшель сказал «Мінскай праўдзе», какие долги супругов в Беларуси считаются личными, а какие общими.
Прежде всего вопрос долгов (а это могут быть кредиты, займы, обязательства по договым распискам) может возникнуть при расторжении брака наряду с темой раздела совместно нажитого имущества.
«Важно понимать, что не каждый долг, который образовался во время брака, признается общим», — обращает внимание адвокат.
Что же относится к общим для мужа и жены долгам? Это те обязательства, которые возникли в интересах семьи и использовались на личные нужды, согласно статье 24 Кодекса о браке и семье Беларуси. Такие долги (как и права требования по ним) суд также учтет при разделе имущества.
«Совместные долги — это такие обязательства, по которым и муж, и жена несут равную ответственность, даже если договор оформлен на одного из них», — объясняет Дмитрий Вакшель.
Чтобы определить характер долга, учитывают его целевую направленность. Заемные тем или иным способом деньги, потраченные на ремонт, обстановку, технику, покупку жилья, лечение, отдых, образование детей суд чаще всего считает долгом общим.
«При этом не имеет значения, кто именно подписал кредитный договор — муж или жена. Если доказано, что долг служил интересам семьи, оба супруга будут обязаны участвовать в его погашении», — добавил адвокат.
Личные же долги разделу не подлежат. Они возникли вне интересов семьи, требовались для индивидуальных нужд одного из супругов. Потому, говорит Вакшель, ответственность за такие деньги лишь на том, кто их взял, расторгнут брак или нет. То есть сам факт брака не делает такой долг общим. По крайней мере, это потребуется доказать.
Назвал белорусский адвокат и основные черты личного долга:
«1) возник до брака либо в период брака, но использован в личных целях, не связанных с интересами семьи; 2) не был согласован со вторым супругом и не приносил пользы семье».
Что касается примеров личного долга, то это дорогостоящие вещи не для семейных целей (пример — спортснаряжение), займы, связанные с азартом и ставками, личные займы без доказательств целевого использования в интересах семьи. А еще — связанные с действиями одного супруга штрафы и алименты, компенсация ущерба.
