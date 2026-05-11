Сезон цветения вишни, форзиции и сакуры начался в Хабаровске 2026: яркие фото

Слышите? Птицы запели чаще. Перелетают с ветки на ветку, будто тоже спешат запечатлеть этот миг. Особенно красиво сейчас цветет сакура, вишня, готовится украсить город черемуха и сирень. Как только наступает май, фотографы Хабаровска и просто те, кто любит снимать все красивое, отправляются туда, где весенний аромат и эта красота достигают пика. Уже на спуске, по краям длинной лестницы от Комсомольской площади, фотоохотники заполняют территорию, спорят за лучший ракурс. В эти выходные свои задумки некоторые хабаровчане с камерами уже воплотили.