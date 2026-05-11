Более 6 млн рублей украла у клиентов глава хабаровской турфирмы

С мая 2024 года по январь 2025 года руководитель фирмы «География» заключила договоры с 25 клиентами турфирмы на реализацию путевок в Таиланд. Желающие отдохнуть на заграничных курортах перечисляли деньги на банковскую карту, оформленную на родственницу фигурантки, либо отдавали наличные. Вместо покупки авиабилетов и бронирования отелей для клиентов женщина забирала средства себе — присвоила 6 млн 379 тысяч рублей. Среди потерпевших — жители Хабаровского края и Амурской области. Вину женщина признала частично. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.