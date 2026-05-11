Россия и Саудовская Аравия ввели безвиз. Куда еще легко въехать россиянам

С 11 мая 2026 года россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Для работы, учебы, проживания, а также для совершения хаджа или умры по-прежнему нужно получить соответствующую визу. Аналогичный 90-дневный период при посещении России действует и для граждан королевства.
По подсчетам РБК, сейчас россияне могут посетить без визы 79 стран. Для 49 из них действует 90-дневный безвизовый режим, в их числе ОАЭ, Тунис, ЮАР и другие.
Еще 110 стран открыты для россиян, получивших въездные документы, включая визы по прибытию и электронные.
Десять стран приостановили выдачу виз россиянам. Это Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Чехия.