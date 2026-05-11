Народные приметы на 12 мая: чего нельзя делать в день Двенадцати целителей?

До наших дней дошло описание некоторых обрядов, которые проводили на Руси, чтобы избавиться от порчи и сглаза либо решить какие-то семейные проблемы. В старину были известны растения для того, чтобы муж с женой не ссорились. Травы собирали, высушивали и помещали в холщовый мешочек — его укладывали на супружеское ложе под простыню, на которой паре следовало спать семь дней подряд. Потом этот обрядовый предмет надлежало сжечь, якобы вместе с ним в огне сгорали разногласия мужа и жены.