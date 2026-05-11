Народные приметы на 12 мая: чего нельзя делать в день Двенадцати целителей?

12 мая православные вспоминают мучеников Кизических, погибших за веру в третьем веке. Из было 9, поэтому наши предки назвали эту дату днем Девяти целителей.
На Руси в это время было принято стоять против ветра, жениться и проводить обряды на избавление от порчи. Расскажем, что еще делали люди в старину, чтобы жить счастливо и богато.
Народные приметы на 12 мая: что нельзя делать.
Если верить приметам, 12 мая ни в коем случае нельзя выяснять отношения с родными или друзьями. Собеседник может понять вас неправильно, из-за чего разговор перерастет в драку или затяжную вражду. Помириться с оппонентом будет очень и очень непросто.
Не стоит занимать деньги, так как вернуть их в срок не получится. Кредитор осерчает на вас и начнет распускать слухи. Ваша репутация может серьезно пострадать: чтобы этого не произошло, постарайтесь контролировать траты и обходиться той суммой, что есть у вас на руках.
Для крупных покупок день решительно не подходит. Новые вещи долго не прослужат. Продавец может подсунуть вам брак.
Дата не годится для безделья. Любители спать до полудня и перекладывать на других свои обязанности в ближайшее время останутся с пустым кошельком. До конца года им придется жить с протянутой рукой из-за собственной лени.
В день Девяти целителей можно навести дома чистоту, но с оговорками. Во-первых, не разрешается мыть полы. Наши предки говорили, что из-за этого совсем скоро придется лить слезы от скорбной новости о ком-то из близких. Во-вторых, запрещается вытирать пыль — из дома уйдут деньги. В-третьих, не следует выбрасывать мусор во второй половине дня: с ним жилище может покинуть благополучие.
Наши предки считали, что 12 мая не стоит браться за шитье. Якобы так человек сам свою удачу «зашивает».
Не нужно пускать на порог тех, кто явится без приглашения. Ничего хорошего от визита таких людей можно не ждать.
Ни в коем случае не убивайте пауков в этот день, а то кто-то из домочадцев может захворать.
Наконец, 12 мая не следует вырывать седые волосы со своей головы. Согласно народным поверьям, так можно жизнь свою укоротить.
Народные приметы на 12 мая: что можно делать.
В день Девяти целителей наши пращуры собирали целебные растения. За ними следовало отправиться сразу после пробуждения. Травы, коренья и цветы люди использовали как в лечебных целях, так и в ритуальных.
До наших дней дошло описание некоторых обрядов, которые проводили на Руси, чтобы избавиться от порчи и сглаза либо решить какие-то семейные проблемы. В старину были известны растения для того, чтобы муж с женой не ссорились. Травы собирали, высушивали и помещали в холщовый мешочек — его укладывали на супружеское ложе под простыню, на которой паре следовало спать семь дней подряд. Потом этот обрядовый предмет надлежало сжечь, якобы вместе с ним в огне сгорали разногласия мужа и жены.
Конечно же, существовали способы для привлечения богатства. Растения высушивали и заливали воском, чтобы сделать свечи. С ними надо было пройти по всему дому, заглянув в каждый уголок. Тогда якобы ровно через месяц финансовое положение семьи изменится в лучшую сторону.
День подходит для работы и помощи нуждающимся. Чтобы не остаться в одиночестве на целый год, 12 мая следует хотя бы ненадолго выйти на улицу. Оказавшись на свежем воздухе, надо встать против ветра: наши предки верили, что так можно избавиться от неудач и безденежья.
Дата годится для свадеб. Влюбленные, ставшие одной семьей в этот день, будут жить душа в душу.
Народные приметы о погоде на 12 мая.
Если с самого утра на улице поднялся сильный ветер, к ночи пойдет дождь.
Влажная трава во дворе — к сухой погоде в ближайшие три дня.
Туман спустился на реку? Завтра будет пасмурно и тепло.
Если на смену летней погоде пришла осенняя, следующий месяц окажется прохладным.
Гром 12 мая — к хорошему урожаю меда в этом году.
Радуга после дождя — обещание того, что летом будет много овощей и фруктов.
Жара в этот день указывает на то, что к концу месяца обязательно похолодает, может даже пойти снег.
Именинники 12 мая.
В этот день именины отмечают Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот и Филимон.