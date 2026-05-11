Повышенный холестерин стал серьезной опасностью для нижегородцев

Повышенный уровень холестерина является одной из серьезных угроз для здоровья жителей Нижегородской области.
По данным Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, за первые три месяца 2026 года медицинское обследование прошли свыше 300 тысяч человек. При этом более 70 тысяч жителей региона уделили внимание проверке своего репродуктивного здоровья.
В числе наиболее распространенных заболеваний по-прежнему лидируют патологии сердечно-сосудистой системы, проблемы с органами дыхания, сахарный диабет и онкологические заболевания.
Специалисты в области профилактической медицины отметили, что среди ключевых факторов, негативно влияющих на здоровье нижегородцев, находятся несбалансированное питание, недостаток физической активности, избыточный вес, повышенный уровень холестерина в крови и курение.
Эти факторы выступают в роли предвестников, запускающих процессы преждевременного старения организма. Медики подчеркивают, что крайне важно заниматься своевременным устранением скрытых рисков до того, как они превратятся в установленные медицинские диагнозы.
