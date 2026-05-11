В Омске названы даты следующих длинных выходных в 2026 году

Следующий трёхдневный отдых выпадет на июнь — ко Дню России.

Источник: Om1 Омск

Стало известно, когда жители Омска в следующий раз смогут отдохнуть несколько дней подряд. После майских праздников ближайшие длинные выходные ожидаются в июне.

Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году дата выпадает на пятницу.

Перед праздником рабочий день будет сокращённым. 11 июня сотрудники смогут уйти с работы на час раньше. Такая же норма действует для предпраздничных дней 30 апреля, 8 мая и 3 ноября.

После июньских выходных следующего трёхдневного отдыха в 2026 году не будет. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и станет отдельным нерабочим днём. Также выходным будет 31 декабря — этот день перенесли с воскресенья, 4 января.