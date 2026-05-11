МЧС контролирует пожарную безопасность в 300 храмах и церквях Красноярского края

В Красноярском крае под контролем МЧС находится более 300 объектов религиозного назначения: храмы, церкви, мечети и монастыри. Из-за открытого огня, свечей, кадил и массового скопления людей вопросы пожарной безопасности здесь особенно актуальны, отмечают в пресс-службе ведомства. Инспекторы государственного пожарного надзора регулярно проводят профилактические визиты, разъясняют священнослужителям и персоналу требования пожарной безопасности, проверяют электропроводку, пути эвакуации, системы сигнализации и огнетушители. Особое внимание уделяется обучению действиям при пожаре и организации эвакуации прихожан. Главная задача — не допустить беды. Безопасность культовых объектов достигается только совместными усилиями государства и религиозных организаций, отмечают в МЧС Красноярского края. Напомним, с 8 мая в части территорий региона введен особый противопожарный режим.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
