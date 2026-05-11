В Хабаровском крае 112 юных медийщиков обучились созданию контента

В программе участвовали 28 команд медиацентров, разделённых на два трека: «Старт» для новичков и «Профи» для опытных. Активисты создавали подкасты, репортажи, социальную рекламу, клипы, а также художественные и репортажные фотографии. Для них организовали мастер-классы по видеосъёмке, монтажу, дизайну и актёрскому мастерству. Участники посетили Хабаровский филиал ВГИКа, где студенты провели занятия по продюсированию, анимации и созданию телефильмов. Также ребята присоединились к Международной акции Народного Фронта «Огонь памяти» и кинофестивалю «Наша Победа», где посмотрели цикл фильмов «Нюрнберг. Без срока давности», приуроченный к 80-летию завершения Нюрнбергского процесса.