В Хабаровском крае 112 юных медийщиков обучились созданию контента

В Хабаровском крае на базе Молодёжного досугового центра Движения Первых прошло обучение для 112 участников детских медиацентров из 16 муниципальных образований региона (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Обучение состоялось в рамках I этапа всероссийского проекта «Медиапритяжение» и регионального проекта «Мой мир. Медиа». По поручению губернатора Дмитрия Демешина правительство Хабаровского края обеспечило организационную и финансовую поддержку мероприятия, которое реализуется по президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети».
В программе участвовали 28 команд медиацентров, разделённых на два трека: «Старт» для новичков и «Профи» для опытных. Активисты создавали подкасты, репортажи, социальную рекламу, клипы, а также художественные и репортажные фотографии. Для них организовали мастер-классы по видеосъёмке, монтажу, дизайну и актёрскому мастерству. Участники посетили Хабаровский филиал ВГИКа, где студенты провели занятия по продюсированию, анимации и созданию телефильмов. Также ребята присоединились к Международной акции Народного Фронта «Огонь памяти» и кинофестивалю «Наша Победа», где посмотрели цикл фильмов «Нюрнберг. Без срока давности», приуроченный к 80-летию завершения Нюрнбергского процесса.
— Мероприятие стало площадкой для объединения юного медиасообщества Хабаровского края. Мы ставим своей целью не только развитие профессиональных навыков, но и формирование ответственного и социально активного будущего поколения, — отметила председатель Дальневосточной межрегиональной молодёжной общественной организации «Центр молодёжной самореализации “Мой мир” Ольга Залозная.
В треке «Старт» команды Ванинского района стали лидерами сразу в двух номинациях: «Создание клипов» — медиацентр «МАЯК», «Репортаж» — медиацентр «ОБЪЕКТивные». Медиацентр «Волна 67» из Ульчского района стал лучшим в номинации «Подкаст», а победителем в номинации «Социальная реклама» стала команда Верхнебуреинского района «Первые из первых». Среди «Профи» лучшей в создании репортажной фотографии признана команда Хабаровского района «МедиаЦентр ХМР», в номинации «Художественная фотография» победила команда из Хабаровска «Ctrl+S». Первое место в номинации «Создание клипов» занял медиацентр Бикинского округа «КАДР 53». Команда Детской студии телевидения «Хабаровск» стала лидером номинации «Репортаж».
— За эти три дня я смогла познакомиться с единомышленниками из других районов, мы поделились опытом создания контента и эффективного взаимодействия внутри команды. Я получила много опыта во время выполнения заданий и мастер-классов, который позволит делать качественный материал для освещения жизни нашего округа, — отметила участница медиацентра «Кадр 53» Бикинского округа Дарья Плишакова.
Ключевым итогом проекта стало создание новых медиацентров в 15 муниципальных районах края. Далее делегация представит Хабаровский край на Всероссийском этапе проекта «Медиапритяжение». Состав группы будет определён до 26 июня.
