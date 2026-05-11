В Иране якобы чествуют "дорогого Биби": Нетаньяху рассказал о переименовании улиц в его честь

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о якобы переименовании улиц в Иране в его честь. По утверждению политика, КСИР борется с такими творческими решениями граждан. Биньямин Нетаньяху выступил с соответствующим заявлением в эфире CBS News 10 марта.
Он уведомил, что в Иране также называют улицы именем президента США Дональда Трампа. По мнению премьера Израиля, это связано с американской военной операцией. Он также заверил, что жители исламской республики зовут его «дорогой Биби».
«В Иране в мою честь называют улицы. Вы знаете об этом?» — сказал Биньямин Нетаньяху.
Дональд Трамп рассмотрел новое мирное предложение Тегерана по будущей сделке с Вашингтоном. Он назвал инициативу неприемлемой. Перед публичным выступлением с таким комментарием Дональд Трамп провел разговор с Биньямином Нетаньяху.