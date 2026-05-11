Пас Демидова помог "Монреалю" выйти вперед в серии с "Баффало"

ТАСС, 11 мая. «Монреаль» дома со счетом 6:2 обыграл «Баффало» в третьем матче серии второго раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук (16-я и 56-я минуты), Коул Кофилд (27), Захари Болдюк (31), Юрай Слафковски (33) и Кирби Дак (49). У проигравших отличились Тейдж Томпсон (1) и Расмус Далин (35). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Монреаля». Четвертая игра состоится в ночь на 13 мая по московскому времени и вновь пройдет на домашней арене канадской команды.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.