Телеканал СТВ назвал топ-3 боеприпасов, которые чаще всего находят белорусские саперы

Телеканал СТВ назвал топ-3 боеприпасов — самых частных находок белорусских саперов.
Так, за 2025 год внутренние войска нашли и обезвредили около 26 000 предметов с грифом «взрывоопасно». Есть и своеобразный топ-3 находок белорусских саперов. Это мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты.
В эфире сказали, что при обнаружении взрывоопасного предмета тщательно обследуется территория вокруг места находки. Само собой, ее оцепляют.
Заместитель начальника взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси заметил:
«Все эти боеприпасы были или выпущены из каких-то орудий, или по каким-то причинам не сработали в то время, или просто оставлены какие-то склады. С учетом того, что уже прошел достаточный период, они все подверглись коррозии, металлы окислились. Все, как правило, взрывчатые вещества становятся более чувствительными».
Также специалист предупредил:
«Любые манипуляции с этими предметами очень опасны для жизни и здоровья».
