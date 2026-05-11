Онлайн-сервисам запретили списывать деньги после отказа от подписки: подробности

В России онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут продолжать списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзор.
В ведомстве пояснили, что в закон «О защите прав потребителей» внесено новое положение. Оно запрещает использовать ранее сохраненные платежные данные для периодических списаний, если пользователь официально отказался от их применения.
Сервисы с платной подпиской обязаны обеспечить возможность отказа от списаний, в том числе в электронной форме. По данным Роспотребнадзора, если средства все же были списаны после отказа, они подлежат возврату в полном объеме.
Ранее KP.RU сообщал, что жителей приграничных территорий предложили обеспечить стабильной связью. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что в населенных пунктах у границы с Украиной наблюдаются перебои с мобильным интернетом из-за мер РЭБ и отключений при угрозе атак дронов.