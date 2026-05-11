На «Красноярских Столбах» спасатели эвакуировали укушенного змеей туриста

В нацпарке «Красноярские Столбы» помощь спасателей потребовалась мужчине, которого укусила змея.
10 мая к спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда, которые осуществляют дежурство на выдвижном посту нацпарка «Красноярские Столбы», обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что при спуске со скалы Такмак его в руку укусила змея.
Спасатели сообщили о происшествии работникам скорой медпомощи и затем передали медикам пострадавшего мужчину.
