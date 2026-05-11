Двух красноярцев будут судить за кражу 60 тысяч рублей у знакомого

За кражу денег у своего знакомого будут судить двух красноярцев.
Как рассказали в полиции Красноярска, в начале января потерпевший 1987 г.р. пришёл в гости к приятелям. После распития спиртных напитков компания решила продолжить праздновать Новый год у знакомых. По пути домой пьяный потерпевший упал и из его кармана выпал телефон. Один из друзей подобрал гаджет, но не стал его возвращать, а оставил себе.
Позже, находясь у приятелей и продолжая выпивать, мужчина подобрал пароль к похищенному телефону. Он сообщил об этом супруге своего друга, а та предложила проверить баланс банковской карты, привязанной к устройству. Обнаружив на счёте почти 96 тысяч рублей, обвиняемые перевели с него более 60 тысяч и потратили на личные нужды.
На следующий день потерпевший обнаружил, что большая часть суммы на карте отсутствует, и обратился с заявлением в полицию.
Следователем ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее судимому обвиняемому 1984 г.р. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его ранее судимой сообщнице 1991 г.р. — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
