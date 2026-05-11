Белорусский сапер рассказал о находке 68 взрывоопасных предметов на площади всего около 100 квадратных метров

Белорусский сапер рассказал телеканалу СТВ о находке 68 взрывоопасных предметов на площади всего около 100 квадратных метров.
Старший техник специальной саперной группы взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси вспомнил в телеэфире запомнившийся случай из практики. Специалисты выбыли по сообщению о взрывоопасном предмете. Сначала установили, что перед ними два артиллерийских боеприпаса, затем инженерная разведка на прилегающей территории выявила еще один предмет. А дальше произошло следующее:
«В сумме было обнаружено 68 взрывоопасных предметов. Случай интересен тем, что такое количество взрывоопасных предметов было найдено вблизи населенного пункта на площади около 100 квадратных метров».
Замглавы взрывотехнического центра, в свою очередь, сказал:
«Все эти боеприпасы были или выпущены из каких-то орудий, или по каким-то причинам не сработали в то время, или просто оставлены какие-то склады. С учетом того, что уже прошел достаточный период, они все подверглись коррозии, металлы окислились. Все, как правило, взрывчатые вещества становятся более чувствительными».
Также названы топ-3 боеприпасов — самых частных находок белорусских саперов.
Тем временем госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович посоветовал, во что вкладываться Европе, сказав о судьбе Volkswagen.
Ранее чиновница сказала, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов для 10-классников в Беларуси.
А контакт-центр Мингорисполкома 142 получает до 60 звонков в день с одним и тем же вопросом.