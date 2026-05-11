В Минздраве перечислили болезни, сигнализирующие о старении организма

Ряд хронических заболеваний может рассматриваться как клинические проявления старения организма. Об этом ТАСС заявила главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Врач уточнила, что к таким состояниям относятся сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического характера, онкология, хроническая обструктивная болезнь легких, патологии костно-мышечной системы и сахарный диабет второго типа.
Ткачева отметила, что о процессах старения могут свидетельствовать и функциональные изменения организма. В их числе снижение мышечной силы, ухудшение концентрации внимания и другие возрастные особенности.
Ранее KP.RU сообщал, что в России появились врачи по здоровому долголетию. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что медики заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают предотвращать их прогрессирование.