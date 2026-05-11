Минтранс ДНР не рассчитывает на пассажирское сообщение по морю в 2026 году

ДОНЕЦК, 11 мая. /ТАСС/. Запуск морского пассажирского сообщения из Мариуполя не заставит себя долго ждать, но это дело не 2026 года. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта республики Александр Бондаренко.
«В технических документах сейчас вносим необходимые корректировки, с коллегами разбираемся с причальными приспособлениями, куда он (катер — прим. ТАСС) будет фрахтоваться, и реализуем этот механизм в течение текущего года, — сказал Бондаренко. — На текущий год надеяться [на запуск регулярных рейсов], конечно же, не стоит. Это не такой быстрый процесс с учетом того, что последние “Метеоры”, последние катера здесь были на территории нашего субъекта в 1960-е годы. Поэтому прорабатываем, но, думаю, тоже не заставит себя долго ждать».
Он добавил, что организация работы «Метеоров» — это в большей мере туристическое направление. Сейчас основные трудности связаны с безопасностью перевозок на фоне угрозы атак со стороны ВСУ.
В апреле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в 2026 году для сообщения с Мариуполем подготовят судно «Метеор».