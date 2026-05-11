Во время перемирия БПЛА были задействованы для доставки листовок на позиции, находящиеся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Содержание обращений включало поздравление с годовщиной Победы и отсылку к общей памяти о событиях Великой Отечественной войны.
В тексте уточнялось, что советские войска совместно освобождали территорию Украины, а также содержались призывы к украинским военнослужащим прекратить участие в боевых действиях и сложить оружие. В материалах Минобороны также заявлено, что российские подразделения продолжают продвижение на ряде участков направления.
Ранее расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» водрузил российский триколор у мемориала парка Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон. Российский флаг установили прямо у некогда горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа. Эта акция стала символом непрерывности поколений: от победителей в ВОВ до современных солдат, которые продолжают дело дедов и прадедов в зоне СВО, проявляя мужество.
