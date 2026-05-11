Минобрнауки установило «день тишины» при зачислении в вузы

Минобрнауки России объявило о введении «дня тишины» при приеме в российские вузы, в этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Омельчук.

«Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины», — сказал он.

В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении временно приостанавливаются. Это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме, пояснил собеседник агентства.

По словам Омельчука, данное нововведение позволит университету более корректно подойти к приказам.

«Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», — добавил он.

Среди других нововведений приемной кампании 2026/2027 учебного года — единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги». Как пояснил Омельчук, это сделает процесс поступления единообразным для всех студентов и позволит избежать большого количества ошибок.

