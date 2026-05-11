На заводе в Хабаровске открылся производственный класс для авиастроителей

Губернатор Дмитрий Демешин одним из первых посетил новый производственный цех и оценил не только кадровый эффект, но и перспективы для технологического предпринимательства в крае. Ему показали роботизированную ячейку, которая в перспективе возьмет на себя рутинные операции и повысит производительность на 40%. Отдельное внимание глава региона обратил на детали, изготовленные на уникальном станке, работающем по технологии лазерного напыления — такие станки в России больше нигде не используются. И то, что все это теперь доступно студентам, говорит о главном: в Хабаровском крае инженерное образование перестало быть абстрактным и шагнуло прямо в цех.