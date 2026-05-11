На заводе в Хабаровске открылся производственный класс для авиастроителей

В Хабаровском крае прямо на территории действующего промышленного предприятия заработал производственно-образовательный класс, где студентов будут учить не по учебникам, а на реальном оборудовании. Проект реализован в рамках президентского национального проекта «Кадры», и его главная задача — готовить инженеров, которые с порога вуза понимают, как устроено серийное авиапроизводство.
На площадке завода установили дополнительное высокотехнологичное оборудование: вакуумную печь для термообработки в среде инертных газов и токарный станок с числовым программным управлением. Для студентов организовали компьютерный класс, где они будут проектировать детали и отрабатывать технологические процессы, идентичные тем, что применяются в реальном производстве. По сути, это уже не учебная аудитория, а полноценный цех, где теория заканчивается и начинается работа с металлом.
Предприятие, на базе которого открыли класс, — единственный на Дальнем Востоке поставщик деталей для гражданской и военной авиации. Проект инициировал Региональный центр инжиниринга, работающий в структуре краевого Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций, при участии инжинирингового центра одного из крупнейших вузов региона. Схема финансирования — частные средства завода плюс субсидия Министерства образования и науки РФ, выделенная на создание и развитие инжиниринговых центров. В 2025 году по этой линии поступило 150 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 50 миллионов — из внебюджетных источников.
«Такой формат позволяет готовить инженеров сразу под конкретные задачи авиастроения, сократить разрыв между теорией и практикой, а также укрепить технологическую независимость региона в сфере авиапроизводства», — отметил руководитель Регионального центра инжиниринга Андрей Слободенюк.
Губернатор Дмитрий Демешин одним из первых посетил новый производственный цех и оценил не только кадровый эффект, но и перспективы для технологического предпринимательства в крае. Ему показали роботизированную ячейку, которая в перспективе возьмет на себя рутинные операции и повысит производительность на 40%. Отдельное внимание глава региона обратил на детали, изготовленные на уникальном станке, работающем по технологии лазерного напыления — такие станки в России больше нигде не используются. И то, что все это теперь доступно студентам, говорит о главном: в Хабаровском крае инженерное образование перестало быть абстрактным и шагнуло прямо в цех.