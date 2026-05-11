В селе Сосновка Хабаровского края построили 9 километров газопровода

В Хабаровском крае продолжается программа догазификации. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева побывала в селе Сосновка, где встретилась с жителями, в чьи дома уже пришёл газ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина правительство Хабаровского края ежегодно расширяет программу. В Сосновке построили почти 9 километров газовых сетей, что дало возможность подключиться более чем 170 домовладениям. Жители активно подключаются и делятся первыми результатами. Люди говорят, что разница колоссальная: ещё недавно отапливали дома дровами или электричеством, зимой счета доходили до 30 тысяч рублей, а сейчас — в пределах 1,5 тысяч. Это ощутимая экономия и, главное, комфорт.
Ирина Горбачева пообщалась и с семьёй участника специальной военной операции. Супруги недавно приобрели дом, планируют подключение, но не знали, с чего начать. Совместно с коллегами из министерства энергетики и газораспределительной организации им подробно рассказали порядок действий и напомнили о мерах поддержки.
Для льготных категорий граждан правительство Хабаровского края предусмотрело компенсации: до 200 тысяч рублей из краевого бюджета и до 100 тысяч — из федерального. Выплаты можно получить поэтапно, а значит снизить нагрузку на семейный бюджет. Ирина Горбачева призвала жителей не откладывать: «Не ждите зимы, подавайте заявки уже сейчас!».
В целом по краю программа догазификации, которую курирует правительство региона, уже охватывает более 23 тысяч домовладений. В этом году планируется подключить ещё свыше 6,2 тысяч домов — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Хабаровском, Ульчском, Солнечном районах и районе имени Лазо. Особый контроль за программой осуществляет губернатор Дмитрий Демешин.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru