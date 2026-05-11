В селе Сосновка Хабаровского края построили 9 километров газопровода

По поручению губернатора Дмитрия Демешина правительство Хабаровского края ежегодно расширяет программу. В Сосновке построили почти 9 километров газовых сетей, что дало возможность подключиться более чем 170 домовладениям. Жители активно подключаются и делятся первыми результатами. Люди говорят, что разница колоссальная: ещё недавно отапливали дома дровами или электричеством, зимой счета доходили до 30 тысяч рублей, а сейчас — в пределах 1,5 тысяч. Это ощутимая экономия и, главное, комфорт.