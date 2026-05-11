Белых олених в красноярском «Роевом ручье» назвали Хетой и Кетой

Полярные оленихи, поселившиеся в парке «Роев ручей» в начале апреля, обрели клички. В итоге голосования из многочисленных вариантов выбрали Хету и Кету.
Оба слова связаны с природой Красноярского края: Хета — река в Таймырском Долгано-Ненецком районе, Кета — озеро на плато Путорана.
16 апреля 2026 зоопарк попросил посетителей придумать имена, и за две недели те прислали 569 вариантов в 248 комментариях.
Многие названия были красивы, но зоологи почти три недели вели отбор: в парке почти 10 тысяч питомцев, и большинство кличек уже заняты.
Победительницы конкурса Виктория Янышева и Тория Версай получат по два бесплатных билета. Белоснежных олених уже можно увидеть на экспозиции.