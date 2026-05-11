В Хабаровской филармонии семь солистов-виртуозов сыграют «Японскую весну»

23 мая в Большом зале Хабаровской краевой филармонии выступят звезды Санкт-Петербургского Дома музыки — семь лауреатов международных конкурсов, которые привезут программу, почти незнакомую дальневосточной публике. Концерт «Японская весна» пройдет в рамках всероссийского просветительского проекта «Музыкальная сборная России» при поддержке Министерства культуры РФ. Художественный руководитель проекта — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.
Вечер объединит на одной сцене контрабас и флейту, саксофон и фортепиано, тромбон, ударные и гобой — и в каждом из этих инструментов слушатели откроют что-то совершенно новое. Программа составлена так, чтобы провести зрителя по всей панораме современной японской академической музыки второй половины 20-го и начала 21-го века. В ней уживаются авангардная графика, минимализм, неофольклор и медитативная звукопись, а привычные европейские инструменты вдруг начинают говорить с восточной интонацией.
В первом отделении через всю музыку пройдет образ птицы: от «4 пьес в форме птицы» до «Кассуги» Мики Шинохары. Во втором отделении слушатель погрузится в природные и ритуальные образы — цветущую сакуру, песню барабана и завораживающую пьесу «Слёзы единорога» для вибрафона соло. Зазвучат имена, которые редко встречаются на российских афишах: Йосимацу, Каваками, Такемицу, Хосокава и другие японские композиторы, чью музыку вживую можно услышать лишь в считанных случаях.
«Японская весна» — это не просто концерт, а настоящее культурное событие, которое открывает удивительный диалог между древними традициями Востока и европейской академической школой", — подчеркнул генеральный директор Хабаровской филармонии Игорь Мосин.
Для молодых музыкантов из Санкт-Петербурга выступление в Хабаровске станет дальневосточным дебютом, а для слушателей — возможностью провести вечер в компании музыки, которая не гремит из каждого радиоприемника, но именно поэтому и остается настоящим открытием. Тонкость, созерцательность и виртуозность этой программы обещают стать одним из самых запоминающихся событий филармонического сезона.