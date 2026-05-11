В Челябинске пройдет авторалли в честь 81-й годовщины Победы

В Челябинске состоится ежегодное майское авторалли, приуроченное ко Дню Победы. Сегодня, 11 мая, заезды начнутся на автодроме областной Госавтоинспекции (ул. Харлова, 20). Принять участие в ралли могут все желающие на любых машинах — от ретроавтомобилей до спорткаров. В этом году соревнование посвящено еще и 90-летию областной ГАИ.